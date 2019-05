© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'epoca in cui il calciomercato si fa anche attraverso i social network può capitare che un'ufficialità arrivi attraverso uno scambio di post, o per meglio dire di tweet, fra i diretti interessati. Tanto è accaduto in casa Nizza dove si è consumata alla luce del sole la trattativa per il rinnovo di contratto fino al 2021 del difensore brasiliano Dante e il suo club per bocca del presidente Gauthier Ganaye "Allora Dande, glielo diciamo o no? #2021" scrive su Twitter il numero uno del club rossonero a cui arriva nel giro di pochi minuti la risposta dell'ex Bayern Monaco: "Andiamo! Per altre due stagioni insieme".