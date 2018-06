Il presidente della Liga: "CR7 e Griezmann non cambieranno squadra"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Liga Javier Tebas, ha parlato a Onda Cero commentando le voci di mercato riguardanti due stelle del campionato spagnolo: "Penso che Cristiano Ronaldo resterà al Real Madrid e Antoine Griezmann all'Atletico Madrid. La partenza del portoghese, in una scala da 1 a 10, mi preoccupa 4 o 5. Non sarebbe così drammatico per la Liga, che è sempre più indipendente rispetto ai grandi giocatori".