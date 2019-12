© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Il tecnico italiano, dopo aver assistito dalle tribune alla gara fra i Toffees e l’Arsenal, oggi siederà per la prima volta sulla panchina di Goodison Park. Il modulo scelto è il 4-4-2, ovvero quello che la società britannica ha adottato anche nelle scorse settimane e che lo stesso Ancelotti ha utilizzato spesso e volentieri in passato. Solo panchina, almeno inizialmente, per Moise Kean. Questo l’undici scelto da Ancelotti per la gara col Burnley:

Pickford; Coleman, Holgate, Mina, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison