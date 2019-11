Il principe saudita: "Le donne spagnole potranno seguire la Supercoppa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Invito le donne spagnole a venire in Arabia Saudita". Così Abdulazzi bin Turkin bin Faisal Abdilaziz Al Saud, principe saudita e storicamente volto legato allo sport del regno mediorientale, ha parlato a Marca della prossima Supercoppa Spagnola, la cui finale si giocherà proprio in Arabia Saudita. "Ospiteremo quattro delle migliori squadre d'Europa - ha spiegato il principe - e i nostri tifosi potranno seguirle allo stadio".

La decisione di far venire le donne allo stadio arriva per un convincimento reale?

"Possono seguire il calcio da anni. Partecipano ogni volta all'atmosfera dello stadio, e le partie sono un evento familiare: non è la prima volta. A La Mecca, una città santa, si possono muovere in libertà".

Sarà un problema ospitare donne occidentali?

"No. Abbiamo VISA turistici da tutto il mondo. Il mio Paese è cambiato molto negli ultimi 10 anni".

In che senso?

"Sotto tanti punti di vista. Le donne guidano, vanno allo stadio, arrivano come turiste. Preserviamo la nostra cultura, però facciamo passi avanti come i paesi moderni. Il nostro governo lavora per migliorare la qualità della vite e lo sport in questo è molto importante".

Cosa dice alle donne spagnole?

"Di venire nel nostro Paese! Che possano divertirsi e apprezzare il calcio".

Cosa dice sulle critiche per il mancato rispetto dei diritti umani nel suo Paese?

"Non siamo perfetti, ma stiamo cambiando passo dopo passo. Anche in Spagna ci sono stati dei problemi da alcune settimane. Abbiamo delle difficoltà, come tutti. La Formula E ha dato una grande mano in questo processo".