Il PSG approccia Conte. Proposta di contratto da 11,5 milioni all'anno

Dopo le rivelazioni di Meunier, che nell'intervista rilasciata ieri ha confermato in via ufficiosa che l'anno prossimo il PSG cambierà allenatore, secondo il The Guardian non ci sono dubbi: il club parigino sta approcciando Antonio Conte, attuale tecnico del Chelsea, per offrirgli la panchina del club francese. Per lui pronto un aumento del già sostanzioso contratto che percepisce a Londra: l'ex tecnico della Juve passerebbe così a percepire 11,5 milioni di euro a stagione rispetto ai 9,5 attuali.