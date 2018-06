Il PSG e il Fair Play Finanziario: servono 70-90 milioni entro il 30/6

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint Germain è sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa. Il club, dopo le spese folli della scorsa estate (circa 400 milioni solo per ingaggiare Neymar e Mbappé) è chiamato a rientrare del deficit in bilancio come vuole il Fair Play Finanziario. Stando a quanto afferma L'Equipe, il club parigino deve incassare tra i 70 ed i 90 milioni di euro entro il 30 giugno.