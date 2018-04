Il PSG si muove per Wenger come general manager, con Tuchel allenatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Paris Saint-Germain si muove concretamente per Arsene Wenger: secondo quanto riferito da Le10Sport, il club transalpino avrebbe formulato al prossimo ex allenatore dell'Arsenal un contratto quadriennale come general manager. Si occuperebbe dei trasferimenti e del settore scouting, mentre in panchina andrebbe comunque lo sposo designato del PSG Thomas Tuchel.q