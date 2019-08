Il PSG vince la Supercoppa, L'Equipe: "Giusto un assaggio"

Prima partita vera della nuova stagione per il calcio francese. Ieri s'è disputata il Trophée des Champions, di fatto la Supercoppa di Francia, e il primo trofeo non poteva che essere sollevato dal PSG. La rimonta sul Rennes ha avuto Angel Di Maria come protagonista, grazie ad uno straordinario piazzato. E L'Equipe, dopo lo spettacolo, in prima pagina titola: "Giusto un assaggio".