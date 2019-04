© foto di PhotoViews

Il PSV Eindhoven raggiunge nuovamente l'Ajax in testa all'Eredivisie. 3-0 sul campo del Willem II e 80 punti per la formazione della Philips che prende quella di Amsterdam. Nella gara di stasera, gol di Malen, Sadilek e Bergwijn. Nell'altra sfida, 3-1 in casa dell'ADO Den Haag contro l'Excelsior, risultato che lascia al penultimo posto la formazione ospite.