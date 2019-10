Il punto della Ligue 1 - Icardi e Mbappè lanciano il PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua a volare il PSG di Tuchel. Nel big match contro l'OM primo tempo devastante: 4-0 in 45' con le doppiette di Icardi e Mbappé. Marsiglia al tappetto con i ragazzi di Villas-Boas incapaci di reagire. Prova a tenere il passo ma a ben otto lunghezze il Nantes. I giallo verdi perdono in casa contro il Monaco facendo allungare ulteriormente i parigini. Il Lille travolge 3-0 il Bordeaux e si conferma terza forza del campionato insieme al Reims, fermato sullo 0-0 casalingo dal Neims. Il Dijon continua a perdere e rimane fanalino di coda dopo la sconfitta esterna contro lo Stade Brestois. Sconfitta anche per il Nizza, che sul campo dello Strasburgo viene superata 1-0. Rialza la testa il Lione del neo tecnico Rudi Garcia. 2-0 contro il Metz e 3 punti d'oro per risalire una classifica che si era fatta preoccupante.

I risultati della 11° giornata

Nantes-Monaco 0-1

PSG-OM 4-0

Lille-Bordeaux 3-0

Lione-Metz 2-0

Reims-Neims 0-0

Stade Brestois-Dijon 2-0

Montpellier-Angers 0-0

Strasburgo-Nizza 1-0

Rennes-Tolosa 3-2

S. Etienne-Amiens 2-2

La classifica

PSG 27 punti, Nantes 19, Lille e Reims 18, Angers e Stade Brestois 17, OM 16, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Monaco e S. Etienne 15, Lione, Nizza e Amiens 13, Strasburgo e Tolosa 12, Nimes e Metz 11, Dijon 9.