Il punto sulla Bundesliga: quasi game over per il BVB, Schalke 04 salvo

Il Borussia Dortmund ha detto quai addio al titolo. La squadra di Lucien Favre infatti dopo la vittoria per 3-1 del Bayern Monaco contro l'Hannover, non è stato in grado di rispondere con una vittoria tornandosene da Brema con un solo punto. La distanza dalla capolista infatti ora è di ben quattro punti a sole due giornate dalla fine del campionato che vedranno il Bayern affrontare Lipsia in trasferta e Francoforte in casa e il Dortmund il Dusseldorf in casa e il M'Gladbach in trasferta.

Balzo del Bayer Leverkusen invece che ha travolto un Eintracht con la testa all'Europa League raggiungendolo a quota 54 punti proprio al quarto posto e la lotta Champions è aperta più che mai visto che a due punti ci sono anche Borussia M'Gladbach, che in casa è riuscito ad acciuffare un punto nel finale contro l'ottimo Hoffenheim presente in questa bagarre a -3 dalla quarta posizione, e il Wolfsburg che ha battuto anche il Norimberga dimostrandoci di crederci ancora. Sembra fuori dal discorso Europa invece il Werder Brema che non vince da due giornate anche se è stato bravo a conquistare un punto contro il BVB dopo il 2-0 iniziale dei gialloneri.

Sono matematicamente salvi invece lo Schalke 04 e l'Augsburg che si sono divise un punto con lo 0-0 che ha accontentato entrambe, come Friburgo e Fortuna Dusseldorf, salvi anch'essi grazie all'1-1. Nelle ultime due giornate si deciderà dunque tutto tra Stoccarda, Norimberga e Hannover ultime tre in classifica ma chi si piazzerà al terzultimo posto giocherà il play-off e avrà ancora la possibilità di salvarsi. Al momento è lo Stoccarda ad occupare la terzultima posizione e ha cinque punti di vantaggio sulla penultima e sei sull'ultima.

CLASSIFICA: Bayern 74, Dortmund 70, Lipsia 64, Francoforte 54, Leverkusen 54, M'Gladbach 52, Wolfsburg 52, Hoffenheim 51, Werder Brema 47, Dusseldorf 41, Hertha Berlino 40, Mainz 37, Friburgo 33, Augsburg 32, Schalke 04 31, Stoccarda 24, Norimberga 19, Hannover 18.