Il punto sulla Bundes - M'Gladbach saldo in vetta, bene il Bayern

La Bundesliga ha una padrona che non smette di vincere: il Borussia M'Gladbach continua a stupire, grazie ad un gioco convincente e risultati che stanno dando modo alla squadra di Marco Rose di tenersi ben stretta la vetta della classifica. Il successo contro il Werder Brema è l'ennesimo passo convincente per i bianconeri, nel segno del solito Hermann autore di una doppietta, in grado di trascinare i suoi alla terza vittoria consecutiva.

Resta, quella del campionato tedesco, una classifica decisamente corta: se il M'Gladbach tiene un passo costante, con 25 punti in cascina in 11 partite, appena sotto ci sono ben tre squadre pronte ad approfittare di qualsiasi tentennamento dei ragazzi di Rose. La serata di sabato è stata quella del big match di giornata, con Bayern e Borussia una di fronte all'altra: i bavaresi si sono subito ripresi dopo il capitombolo di una settimana fa contro l'Eintracht, stracciando il Dortmund per 4-0 e attestandosi cosi al secondo posto in classifica (doppietta Lewandowski).

Non da sola, ovviamente, la squadra del neo tecnico Flick. A pari punti (21) si confermano infatti anche Lipsia e Friburgo: la prima ha espugnato l'Olympiastadion di Berlino, battendo l'Hertha per 4-2 (doppietta Werner), mentre la seconda ha inanellato il terzo risultato utile consecutivo battendo di misura l'Eintracht grazie alla rete di Petersen. Si riaffaccia in zona Europa anche l'Hoffenheim, vincente nell'anticipo del venerdì per 2-1 in casa del Colonia.

Nella parte bassa della classifica perde ancora il Paderborn (nona sconfitta in undici partite), superato in casa dall'Augsburg che mette i piedi fuori dalla zona retrocessione. Male anche il Mainz, superato in casa da un Union Berlino che infila la seconda vittoria consecutiva, portandosi all'undicesimo posto, distaccandosi così dalle ultime della classe.

RISULTATI 11^ TURNO

Colonia-Hoffenheim 1-2

Hertha Berlino-Lipsia 2-4

Mainz-Union Berlino 2-3

Paderborn-Augsburg 0-1

Schalke 04-Fortuna Dusseldorf 3-3

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-0

Borussia Moenchengladbach-Werder Brema 3-0

Wolfsburg-Bayer Leverkusen 0-2

Friburgo-Eintracht Francoforte 1-0