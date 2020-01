Il punto sulla Liga: frena il Barcellona, aggancio Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultima giornata del girone d'andata della Liga che si è chiusa con un derby alquanto amaro per il Barcellona di Ernesto Valverde: il 2-2 al Cornellà-El Prat nel derby contro l'Espanyol è di quelli che lasciano l'amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato, coi padroni di casa capaci di andare in vantaggio dimostrando verve e qualità a dispetto dell'ultimo posto in classifica. La rimonta dei blaugrana, però, non si fa attendere, peccato che a vanificare i gol di Suarez e Vidal ci abbia pensato l'espulsione di De Jong e il successivo pari di Wu Lei, che manda in estasi il pubblico e che dà un punto all'Espanyol utile più per il morale che per la classifica. Nell'altro derby del sabato pomeriggio, invece, il Real Madrid si sbarazza del Getafe a domicilio grazie alla doppietta di Varane e alla rete di Modric, arrivata però dopo un grande strappo di Federico Valverde. Frena a sorpresa il Siviglia nell'anticipo del venerdì, impantanandosi al Sanchez-Pizjuan e pareggiando 1-1 con l'Athletic Bilbao. Ringrazia l'Atletico Madrid, che batte il Levante di misura ed aggancia gli andalusi. Crolla a sorpresa la Real Sociedad in casa contro il Villarreal, mentre vincono Valencia e Granada rispettivamente contro Eibar e Maiorca. Per quanto riguarda la zona calda della classifica, invece, non si schioda dal penultimo posto il Leganes, che impatta per 2-2 in casa del Valladolid, mentre Celta Vigo e Maiorca pareggiano per 1-1 restando rispettivamente quartultima e terzultima.

I RISULTATI DELLA 19^ GIORNATA DI LIGA

Real Valladolid-Leganes 2-2

Siviglia-Athletic Bilbao 1-1

Valencia-Eibar 1-0

Getafe-Real Madrid 0-3

Atletico Madrid-Levante 2-1

Espanyol-Barcellona 2-2

Granada-Maiorca 1-0

Real Sociedad-Villarreal 1-2

Alaves-Betis 1-1

Celta Vigo-Osasuna 1-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 19^ GIORNATA DI LIGA

Barcellona 40

Real Madrid 40

Atletico Madrid 35

Siviglia 35

Real Sociedad 31

Valencia 31

Getafe 30

Athletic Bilbao 29

Villarreal 28

Granada 27

Levante 26

Osasuna 24

Real Betis 24

Real Valladolid 21

Alaves 20

Eibar 19

Celta Vigo 15

Maiorca 15

Leganes 14

Espanyol 11