Il punto sulla Liga - Real-Barça a braccetto, Atletico in zona Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Barcellona e Real Madrid sempre a braccetto: è questa la storia della Liga degli ultimi anni, sembra essere questo il leitmotiv anche della stagione 2019/20. La squadra di Zidane, infatti, fallisce il sorpasso in vetta alla classifica della Liga Santander pareggiando contro il Valencia per 1-1 ed emulando i rivali, capaci di impattare sul campo della Real Sociedad sul 2-2, presentandosi così alla grande sfida a quota 35 punti, esattamente gli stessi conquistati dal team di Ernesto Valverde.

REAL E BARCA SEMPRE INSIEME - I Blancos non approfittano del mezzo passo falso del Barcellona che, sabato pomeriggio, non è riuscito ad andare oltre il 2-2 in casa della Real Sociedad, passata subito in vantaggio al 12' con il rigore siglato da Oyarzabal. Nonostante la rimonta blaugrana, firmata in dieci minuti da Griezmann al 38' e da Suarez al 49', la rete di Isak al 64' non ha concesso più di un punto a testa. Il Barcellona, ora a 35 lunghezze, resta quindi insieme agli storici rivali, andati sotto al Mestalla per effetto della rete di Soler e capaci di riprendere per i capelli una partita che sembrava ormai segnata grazie alla rete in extremis di Benzema, bravo a sfruttare la respinta di Domenech dopo il colpo di testa di Courtois, salito dalla propria porta per l'ultimo assalto.

L'ATLETICO VINCE E AVVICINA LA CHAMPIONS - La 17° giornata della Liga si era aperta venerdì sera con il delicato anticipo per la parte bassa della classifica, quello tra Alaves e Leganes, terminato 1-1 con la rete di Braithwaite al 43' per gli ospiti e il pareggio all'81' firmato Joselu. Un punto a testa che fa respirare l'Alaves a 19 punti ma condanna il Leganes all'ultimo posto in classifica a quota 10. Sabato all'ora di pranzo, il Levante aveva invece avuto la meglio sul Granada, battuto 1-2 in trasferta grazie ai gol di Rochina al 55' e di Bardhi al fotofinish, dopo che Machis aveva pareggiato momentaneamente i conti al 60'. Netta vittoria, invece, per l'Atletico Madrid che batte 2-0 al Wanda Metropolitano l'Osasuna, nel posticipo del sabato sera, grazie ai gol di Morata al 67' e di Saul a 75'. Un successo che rilancia la squadra di Simeone a meno un punto dalla zona Champions, dove resta stabilmente ancorato il Getafe con 30 punti, dopo un'altra vittoria con il Valladolid per 2-0 con le reti di Cocu al 36' e Angel all'82'.

LE ALTRE SFIDE - Termina a reti inviolate la sfida tra Athleitc Bilbao ed Eibar, un pareggio che non soddisfa né le ambizioni europee della prima né la tranquillità della salvezza per la seconda. Medesimo risultato, ma con ben 4 reti segnate in ciascuna partita, nei match della domenica Celta Vigo-Maiorca (gara salvezza senza farsi male) ed Espanyol-Betis Siviglia, con la seconda squadra di Barcellona ultima in classifica a 10 punti. Il Siviglia, invece, incappa in un passo falso nella corsa Champions, che la vede comunque al terzo posto del campionato spagnolo. Infatti cade in casa con il Villarreal per 1-2: va in svantaggio per il gol di Albiol al 13', recupera con El Haddadi al 61' ma alla fine cade sotto il colpo decisivo di Ekambi al 74'.

Mercoledì andrà in scena l'attesissimo recupero del Clasico tra Barcellona e Real Madrid, che potrebbe confermare o sconvolgere nuovamente la vetta della classifica. La 18° giornata della Liga, invece, prenderà il via con l'anticipo di venerdì sera Eibar-Granada e si chiuderà domenica sera con le Merengues impegnate in casa con l'Athletic Bilbao.

I risultati della 17° giornata

Alaves-Leganes 1-1

Granada-Levante 1-2

Real Sociedad-Barcellona 2-2

Athletic Bilbao-Eibar 0-0

Atletico Madrid-Osasuna 2-0

Getafe-Valladolid 2-0

Celta Vigo-Maiorca 2-2

Espanyol-Betis Siviglia 2-2

Siviglia-Villarreal 1-2

Valencia-Real Madrid 1-1

La classifica della Liga

Real Madrid 35

Barcellona 35

Siviglia 31

Getafe 30

Atletico Madrid 29

Real Sociedad 28

Athletic Bilbao 27

Valencia 27

Granada 24

Osasuna 23

Levante 23

Betis 23

Villarreal 22

Alaves 19

Valladolid 19

Eibar 16

Maiorca 15

Celta Vigo 14

Leganes 10

Espanyol 10

Il programma della 18° giornata

18/12 ore 20.00 Barcellona-Real Madrid (recupero)

20/12 ore 21.00 Eibar-Granada

21/12 ore 13.00 Maiorca-Siviglia

21/12 ore 16.00 Barcellona-Alaves

21/12 ore 18.30 Villarreal-Getafe

21/12 ore 21.00 Valladolid-Valencia

22/12 ore 12.00 Leganes-Espanyol

22/12 ore 14.00 Osasuna-Real Sociedad

22/12 ore 18.30 Levante-Celta Vigo

22/12 ore 21.00 Real Madrid-Athletic Bilbao