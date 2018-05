Il punto sulla Liga - Zaza-gol, Valencia ok. Barça chiude come ha iniziato

Ecco com'è andato l'ultimo turno

Alla fine i punti di vantaggio finali sulla seconda sono addirittura 14. Il Barcellona ha dominato questa Liga e anche nell'ultima giornata ha allungato, grazie al successo di misura sulla Real Sociedad. I blaugrana a chiudere questo campionato, ultima gara in posticipo. Gol di Coutinho e tributo infinito ad Andres Iniesta, uno che con quella maglia ha scritto e riscritto più volte la storia. Altri due punti da aggiungere alla distanza con l'Atletico Madrid, che in casa, dopo aver conquistato l'Euroap League in settimana, contro l'Eibar non va oltre il 2-2 ma chiude comunque al secondo posto.

Non c'era più nulla da decidere in questo weekend praticamente, visto che tutti i posti hanno dei padroni ben definiti già da un po'. In Champions League ci andranno Real Madrid e Valencia, oltre le due squadre suddette. I Blancos chiudono al terzo posto, nonostante il pari finale sul campo del Villarreal e la contemporanea vittoria del Valencia contro il Deportivo La Coruna. Simone Zaza, che ha trovato anche il gol, insieme ai suoi compagni, chiude il campionato con 73 punti, solo tre in meno rispetto alla formazione di Zidane. E al Mestalla si può far festa.

Dopo l'esonero di Vincenzo Montella, invece, il Siviglia si è nettamente ripreso ed è riuscito a strappare il pass per l'Europa League. IL Getafe ci ha provato fino alla fine, battendo anche il Malaga in quest'ultimo turno, ma anche gli andalusi superano di misura l'Alaves e restano a +3, in un posto che ormai era già di marca biancorossa. Tra le ultime della classe, invece, vince soltanto il Leganes. La lotta-salvezza si è decisa da un po', così tutti senza motivazioni. Gli uomini di Garitano superano il Betis, che di par suo non soffre il ko e si tiene il sesto posto. Anche questa Liga è giunta al termine, con tutte le sue emozioni. Ed è già countdown per la prossima stagione.