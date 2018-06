Il Real apre il dossier Conte. L'ex Juve in pole, ma Ramos spinge per Guti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Conte in pole position per la panchina del Real Madrid. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Juventus è il primo nome per il post-Zidane. Dopo Ancelotti, dopo Capello, un altro italiano. C'è da trattare con il Chelsea, ma anche da convincere parte dello spogliatoio, che a partire da Sergio Ramos preferirebbe la candidatura di Guti.