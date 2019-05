Il Real Madrid fa sul serio per Neymar: spunta una clausola da 145 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove interessanti indiscrezioni sul futuro di Neymar, direttamente da Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano catalano, infatti, il Real Madrid starebbe preparando una mossa per riportare la stella brasiliana nella Liga. Nel suo contratto col PSG - si legge - ci sarebbe infatti una clausola in grado di liberarlo per 145 milioni di euro nell'estate 2020, cifra sicuramente alla portata delle casse dei blancos.