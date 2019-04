Il Real Madrid faciliterà l'addio di Bale. United e Bayern in pole

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid, spiega AS nella sua versione web, per quanto possibile cercherà di facilitare la cessione di Gareth Bale la prossima estate. La dirigenza dei Blancos nei giorni scorsi ha incontrato l'entourage del gallese per fare il punto della situazione e secondo il The Sun sarebbero Manchester United e Bayern Monaco i club maggiormente interessati.