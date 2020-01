© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un big per convincere il Manchester Unitged a privarsi di Paul Pogba. Secondo quanto riferito dal Sun, il Real Madrid sarebbe pronto a tutto per regalare a Zidane il centrocampista francese. In particolare, di recente i Red Devils hanno espresso interesse per Bale, Isco, Modric e Kroos. Considerato che nessuno di loro pare al momento nelle grazie di Zizou, i vertici delle merengues starebbero pensando di inserirne almeno uno per portare al Bernabeu il Polpo.