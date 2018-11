Il Real Madrid torna alla vittoria, i quotidiani spagnoli esaltano Vinicius Jr

© foto di J.M.Colomo

Dopo cinque giornate, il Real Madrid è tornato alla vittoria in campionato battendo 2-0 il Valladolid nel finale.

A prendersi la scena sui quotidiani spagnoli però è soprattutto Vinicius Jr, entrato nella ripresa e protagonista della vittoria. "Viniucius cambia la fortuna", titola il quotidiano Marca che esalta il giovane attaccante: "Il brasiliano rivoluziona il Madrid contro un Valladolid che ha colpito due volte la traversa".

Dello stesso tono AS: "Vinicius, eroe per caso. Un tiro del brasiliano deviato da Kiko Olivas salva il Real Madrid. Ramos ha fatto 2-0 su rigore. Doppia traversa del Valladolid e fischi per Bale".