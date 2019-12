Il Real Madrid batte in scioltezza l'Espanyol grazie alle reti di Karim Benzema e Raphael Varane. Una vittoria "Alla francese", come titola As oggi in edicola, vista la nazionalità dei due goleador di giornata. E un altro francese, Mendy, pure è protagonista, ma in negativo: la sua espulsione costringerà Zidane ad andare a Valencia senza laterali mancini.