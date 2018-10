Il Real perde anche contro l'Alaves, AS: "Un Madrid in caduta libera"

© foto di J.M.Colomo

Terza gara senza vittoria e quarta partita senza gol per il Real Madrid, sconfitto anche in casa dell'Alaves da un gol di Manu Garcia arrivato al 95' e ufficialmente in crisi. "Un Madrid in caduta libera", titola infatti il quotidiano spagnolo AS dopo il ko dei blancos: "La propaganda post Cristiano pendeva da due fili: Benzema smetteva di essere Benzema nove anni dopo e Bale guarivaì miracolosamente. Due fili di ragnatela. È successo per due settimane ad agosto. Ora il corso naturale delle cose ritorna al suo posto, con il risultato noto: il Real da quattro partite e più di sei ore non segna, è in caduta libera, Lopetegui sta vacillando e i tifosi temono il peggio", si legge sulla versione online del quotidiano.