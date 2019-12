© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra che Eden Hazard non sarà l'unico big del Real Madrid ad essere costretto a saltare il Clasico del 18 dicembre contro il Barcellona. Stando a quanto riportato da AS, infatti, anche Marcelo rischia di saltare il big match contro i rivali di sempre a causa di un problema muscolare al soleo della gamba sinistra. A differenza dell'ex Chelsea, per il brasiliano non ci sono ancora certezze circa la sua defezione contro i catalani, ma le indicazioni emerse finora dalla Casa Blanca fanno propendere per il no.