Il ritorno di Platini: squalifica finita, chiede 7 milioni di danni all'UEFA

Squalifica finita per Michel Platini, che torna all'attacco e chiede i danni all'UEFA. Sospeso per quattro anni a causa di un pagamento illecito ricevuto nel 2011 dall'allora presidente della FIFA, Sepp Blatter, il campione francese vuole adesso un lauto risarcimento: gli arretrati salariali e un bonus previsto sul suo contratto, nonché il pagamento delle spese legali che ha dovuto affrontare in quest'ultimo tormentato periodo. Un importo che, come riporta L'Equipe dovrebbe aggirarsi addirittura intorno ai 7,2 milioni di euro.