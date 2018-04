Il saluto di Montella: "Orgoglioso di aver fatto la storia col Siviglia"

© foto di J.M.Colomo

L'ormai ex allenatore del Siviglia Vincenzo Montella ha voluto salutare i tifosi biancorossi attraverso i canali ufficiali del club: "Sono qui per salutare tutti i tifosi, sono stati grandiosi. Saluto anche i giocatori, che hanno fatto tantissimo per me con uno sforzo enorme, e tutte le persone che lavorano per questo club. Mi dispiace molto per quest'ultimo periodo, ma posso dire che ho lavorato con entusiasmo e grande voglia fino alla fine. Spero che il Siviglia possa centrare l'Europa e chiedo ai tifosi di stare vicini alla squadra in queste ultime quattro gare, ce n'è davvero bisogno. Ringrazio il presidente, è stata un'esperienza breve ma molto intensa con giorni meravigliosi. Sono orgoglioso di aver fatto la storia col Siviglia (prima qualificazione ai quarti di finale di Champions, ndr). Abbiamo pagato in campionato le energie perse in Champions e in Copa del Rey. Non mi dimenticherò mai di questa esperienza".