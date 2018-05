Il Siviglia si impone sul Real Madrid: 3-2 il finale

© foto di J.M.Colomo

Il Siviglia batte per 3-2 il Real Madrid nel recupero della trentaquattresima giornata della Liga e si candida a mina vagante per la corsa all'Europa League. Gli andalusi vanno in vantaggio per 3-0 al Sanchez Pizjuan grazie alle reti di Ben Yedder (25°) e Layun (45°) a cui si aggiunge l'autorete di Sergio Ramos all'86°. Solo nel finale i Blancos reagiscono riaprendo la gara con Mayoral all'89ç e un rigore trasformato da Ramos in pieno recupero. Non basta però questa reazione ad agguantare il pari con il Real che resta così terzo a -3 dai cugini dell'Atletico.