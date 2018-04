Il sogno di Joaquin: "Un giorno vorrei diventare presidente del Betis"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano del Betis Siviglia Joaquin ha parlato del suo futuro a Movistar Plus: "Mi piacerebbe diventare presidente del Betis. Ad essere sincero, non so se mi potrebbe capitare una cosa migliore di questa. Rimpianti in carriera? L'addio alla Nazionale quando vinsero l'Europeo. Credo che mi sarei meritato di laurearmi campione d'Europa con la Roja".