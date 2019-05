Il sogno di Pep, la corona è nelle sue mani: la rassegna stampa inglese

C'è la lotta per il titolo in copertina sui tabloid inglesi e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che alle 15 scenderanno in campo sia il Manchester City, impegnato sul campo del Brighton, che il Liverpool, che attende il Wolverhampton ad Anfield. Mirror Sport spiaccica un fotomontaggio con Guardiola cullato dalle coperte di un letto e titolo "Snooze control", ossia il controllo del sonnellino, dal momento che Pep ha dichiarato di dormire tranquillamente malgrado la bagarre.

Anche il Daily Express apre con un'immagine del manager spagnolo, pronto a scrivere la storia con la sua squadra. "La corona è nelle tue mani", titola il tabloid, che ricorda come i Citizens sono tuttora artefici del proprio destino. Stesso tema nell'apertura del Daily Mail: "Il sogno di Pep". Il quotidiano racconta che gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul Man City, oltre che sul Liverpool chiamato a guastare la festa di Guardiola.