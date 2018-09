Il sogno di Robertson. Dal Dundee alla Champions e alla fascia scozzese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel 2009 il Celtic Glasgow decide di mollare Andrew Robertson. Gli osservatori della società scozzese non credevano che quel ragazzo, dopo averlo avuto in casa per sei anni, potesse avere un certo avvenire. Il Queen's Park, che è sempre di Glasgow, che è la squadra più antica del calcio scozzese ma che ora è nei bassifondi del football ovvero in Third Division, non si fa sfuggire l'occasione. L'esordio tra i pro avviene a diciotto anni, dopo una sola stagione il Dundee Utd lo acquista ma basta anche qui, un anno, per volare in Inghilterra. 3 milioni di sterline e Andrew da Glasgow è un Tiger. All'Hull City gioca dal luglio del 2014 a quello del 2017 quando il Liverpool, da lungo tempo in cerca di un terzino, lo acquisisce per ben 8 milioni di sterline più bonus. Poi l'esordio, poi un'escalation che lo ha portato a un posto da titolare pure in Champions League e ora a essere, a soli ventiquattro anni, il nuovo capitano della Scozia. Quattro anni fa, Robertson indossava quella del Dundee United per la prima volta in un'amichevole allo Station Park di Forfar. Adesso, quella della sua Nazionale.