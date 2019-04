Il sogno di Ronaldo: "Proverò a portare il Valladolid in Champions"

© foto di Antonio Vitiello

Il presidente del Valladolid Ronaldo ha parlato a Folha de Sao Paolo soffermandosi sulle ambizioni del club spagnolo in vista del futuro: "L'obiettivo nell'immediato ovviamente è la salvezza dopo una stagione complicata, ma per il futuro non voglio porre limiti ai sogni. Lavorerò per strutturare al meglio il club e per far sì che possa raggiungere il massimo, arrivare in Champions sarebbe una follia per tutta la città. Ci proveremo sicuramente".