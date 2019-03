© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre grandi obiettivi per il Real Madrid di Zinedine Zidane. La Vanguardia scrive che la richiesta del tecnico, finora mai soddisfatta, è quella di avere Paul Pogba. Tornerà alla carica per prenderlo dal Manchester United, sul Polpo c'è anche il Barcellona. Poi Eden Hazard, che da anni chiede al Madrid di prenderlo dal Chelsea: a 28 anni è al momento dell'ora o mai più. Il grande desiderio di allenatore e Florentino Perez e Neymar ma costerebbe più di 200 milioni di euro. Per il presidente, però, è diventata una questione personale.