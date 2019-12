Il TAS sblocca il mercato del Chelsea, Lampard: "Notizia molto positiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Frank Lampard ha commentato anche la decisione del TAS di dimezzare il blocco del mercato del suo Chelsea: "Adesso lo sappiamo, è una notizia positiva per noi. Possiamo iniziare a pensare al mercato, è ovviamente una buona cosa e sono felice. In ogni caso sono contento della mia squadra, faremo delle valutazioni a gennaio".