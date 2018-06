Il Telegraph su Touré: "Sono fuori per distruggere il mito di Pep"

© foto di Lazzerini

Il Daily Telegraph di questa mattina apre in prima pagina con le accuse di Yaya Touré nei confronti di Pep Guardiola: "Sono fuori per distruggere il mito di Pep". Il centrocampista ivoriano ha dichiarato che il proprio allenatore è stato 'brutale' nei suoi confronti durante gli ultimi due anni e che probabilmente lo ha fatto per il colore della sua pelle.