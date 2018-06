Il Times: "Kane-Southgate simboli inglesi. Spagna nel caos"

Ampio spazio dedicato dai quotidiani inglesi alle ultime vicende di casa Spagna alla vigilia del Mondiale. Emblematico anche il titolo del prestigioso Times, che in prima pagina recita così: "Spagna nel caos dopo l'esonero dell'allenatore". In alto, invece, le immagini di Harry Kane e del ct Garteth Southgate, i simboli di un Inghilterra che non può fallire.