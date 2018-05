Il Tolosa difende la Ligue1: 3-0 ad Ajaccio. Domenica il ritorno

© foto di Andrea Losapio

Il Tolosa difende la Ligue 1. Nella gara di andata dello spareggio valido per evitare la retrocessione in Ligue 2, la squadra ospite ha infatti vinto 3-0 sull'Ajaccio classificata in seconda categoria. Un risultato che lascia tranquillo il Tolosa in vista della gara di ritorno, in programma domenica.