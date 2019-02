© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la seconda sessione consecutiva di mercato, il Tottenham non ha acquistato nuovi giocatori e questo ha scatenato la delusione di Mauricio Pochettino: "Certo che volevo rafforzare la squadra, ma se non possiamo comprare, ho bisogno di aderire al progetto del club. Ovviamente sono deluso perché siamo in un'ottima posizione e forse con l'aiuto di alcuni giocatori potevamo abbandonare la scusa di non essere in corsa per il titolo. Ma siamo lì, siamo vicini, in un'ottima posizione e lotteremo fino alla fine per essere il più in alto possibile".