Secondo quanto riportato dai media inglesi, il Vissel Kobe sarebbe interessato a ingaggiare David Silva, centrocampista del Manchester City. Una splendida suggestione, perché l'ex giocatore del Valencia ritroverebbe in Giappone due ex compagni di Nazionale, Andrés Iniesta e David Villa. La trattativa però non è facile, perché Silva ha ancora un anno di contratto con il Manchester City e Guardiola conta molto su di lui.