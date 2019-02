© foto di Imago/Image Sport

Il West Ham ferma il Liverpool: 1-1 all'Olympic Stadium, il Manchester City accorcia a -3 in classifica. Entrambi i gol arrivano nel primo tempo: al 22' Mané porta in vantaggio la squadra di Klopp, sei minuti dopo è Antonio a fissare il risultato sul definitivo 1-1. Con questo risultato, i Reds restano primi ma a 62 punti, col City appunto in scia a 59 e il Tottenham a 57. Il West Ham aggancia il Leicester all'undicesimo posto a 32 punti.

La giornata di Premier

Tottenham - Newcastle 1-0

Brighton - Watford 0-0

Burnley - Southampton 1-1

Chelsea - Huddersfield 5-0

Crystal Palace - Fulham 2-0

Everton - Wolverhampton 1-3

Cardiff - Bournemouth 2-0

Leicester - Manchester United 0-1

Manchester City - Arsenal 3-1

West Ham - Liverpool 1-1

Classifica

Liverpool 62; Manchester City 59; Tottenham 57; Chelsea 50; Manchester United 48; Arsenal 47; Wolverhampton 38; Watford 34; Everton e Bournemouth 33; Leicester 32; West Ham 32; Brighton 27; Crystal Palace 26; Newcastle, Southampton e Burnley 24; Cardiff 22; Fulham 17; Huddersfield 11.