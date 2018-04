Impresa Les Herbiers, L'Equipe: "Vandea in Paradiso"

"La Vandea in Paradiso" titola L'Equipe a celebrare l'impresa de Les Herbiers, squadra di terza divisione francese (9a in classifica) che ieri sera ha raggiunto la finale di Coppa di Francia. Davanti a 35mila persone è arrivato il successo contro lo Chambly per 2-0 e all'atto conclusivo affronterà la vincente della sfida Caen-PSG. Les Herbiers rappresenta un paese di 15mila abitanti nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira.