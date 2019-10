In Francia spopola l'hashtag per annullare la gara con la Turchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

#AnnulationMatchFranceTurquie. E' l'hashtag attraverso il quale i francesi, in queste ore, stanno facendo sentire la loro voce su twitter. Una voce contraria allo svolgimento della partita di questa sera tra Francia e Turchia, valida per la qualificazione a Euro 2020, che vedrebbe in scena allo Stade de France una nazionale che durante l'ultima sfida contro l'Albania ha pubblicamente mostrato il suo sostegno a favore dell'offensiva militare delle forze armate turche nella zona nordorientale della Siria.

#AnnulationMatchFranceTurquie in questo momento è al quinto posto tra le tendenze in Francia. In basso alcuni tweet.

#AnnulationMatchFranceTurquie oui il faut annuler ce match c une obligation morale, mais bon nos politiques ne savent plus ce que ça veut dire !! — NEWHOPE_14 🇫🇷 🤫 (@NEWHOPE_14) October 14, 2019