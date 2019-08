In Germania scoppia il caso Jatta: ha mentito sul nome e sull'età

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Clamorosa rivelazione da SportBild: Bakery Jatta, esterno offensivo gambiano che milita nell'Amburgo, non si chiama realmente così, ed ha dichiarato meno anni di quanti in realtà non ne abbia. Queste le scioccanti notizie che arrivano dalla Germania: il caso risalirebbe al 2015, quando Bakary Daffeh - questo sarebbe il suo vero nome - arrivò in Germania e vide modificarsi i propri dati personali. Infatti, si legge, non sarebbe nato il 6 giugno 1998, bensì quasi tre anni prima, il 6 novembre 1995. Per di più nel 2016, quando passò all'Amburgo, avrebbe dichiarato un'altra bugia, quella di non aver mai giocato in nessun'altra squadra professionistica. Falso, dato che risultano partite con squadre del Senegal e della Nigeria, oltre ad una convocazione con il Gambia Under-20 all'età di 16 anni. Dal fronte dell'Amburgo non è arrivata alcuna risposta alle domande poste dal quotidiano tedesco.