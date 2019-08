In Inghilterra fallisce il Bury dopo 134 anni. Adesso rischia pure il Bolton

Da qualche ora è ormai nota l'esclusione ufficiale del Bury Football Club dall'universo professionistico del calcio inglese. La Football Association, infatti, alle 18 di ieri ha fatto sapere che la storica società non aveva presentato l'iscrizione alla League One entro i termini prestabiliti, interrompendo così la sua storia dopo 134 anni, visto che la squadra è stata fondata nel lontano 1885. Negli scorsi giovani i tifosi avevano provato a dare una mano, tra le altre cose pulendo di loro sponte l'impianto di gioco, ma i loro sforzi alla fine si sono rivelati inutili.

L'ultima squadra a fallire Oltremanica, e a venir espulsa dalla Football League, fu il Maidstone ormai 27 anni fa, nel 1992.

Ma c'è di più, dato che il Bury potrebbe non essere l'unica squadra a sparire dal circuito. C'è infatti anche il caso del Bolton Wanderers Football Club, altro club di notevole blasone - con molte partecipazioni in Premier League - che tra le altre cose è stato tra i fondatori della stessa associazione e che sta vivendo un momento simile. La scadenza per il Bolton è stata rinviata di due settimane: le trattative vanno avanti, e i tifosi di una grande realtà del calcio britannico continuano a sperare che qualcosa possa cambiare.