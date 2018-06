In Inghilterra sono sicuri: il Real Madrid ha deciso. Tutto su Conte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte a un passo dalla panchina del Real Madrid. Ne sono sicuri in Inghilterra, dove il Daily Mail indica l'attuale allenatore del Chelsea come assoluto favorito per la panchina delle merengues. Scartato Pochettino, incassato il no di Allegri, Florentino Perez avrebbe deciso: tutto su Conte.