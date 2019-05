In Premier è già mercato: dagli addii dell'Arsenal a quelli del Leicester

E' già calciomercato in Inghilterra. Le formazioni di Premier League hanno già comunicato alcuni addii, ritiri, svincoli e affari per l'estate che verrà.

Arsenal, addii pesanti Aaron Ramsey, destinazione Juventus, è certamente la partenza più importante per i Gunners. Che vedranno Petr Cech ritirarsi in estate mentre non sarà rinnovato il contratto alla punta Danny Welbeck.

Leicester, via due eroi Due eroi del titolo vinto con CLaudio Ranieri lasceranno il Leicester in estate. Si tratta del giapponese Shinji Okazaki e del terzino Danny Simpson: entrambi andranno in scadenza di contratto.

Sheffield: su con rivoluzione Promosso dopo una lunghissima assenza, lo Sheffield United libererà molti giocatori in estate. Niente rinnovo infatti per Paul Coutts, Martin Crainie, Conor Washington, Daniel Lafferty e Caolan Lavery.

Le altre: il Wolverhampton spende 30 milioni di sterline. Gli Wolves hanno già comunicato che spenderanno 30 milioni di sterline per confermare Raul Jimenez dal Benfica. Via a parametro zero Steven Davis dal Southampton, destinazione Glasgow Rangers, niente rinnovo per Julian Speroni e Jason Puncheon al Crystal Palace.