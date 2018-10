In Premier League un minuto di silenzio per il dramma del Leicester

La notizia, sopraggiunta ieri sera, del mortale incidente che ha coinvolto l'elicottero del patron del Leicester ha lasciato immediatamente un profondo lutto nel calcio inglese. La Premier League, com'era logico che fosse, ha omaggiato la memoria di Vichai Srivaddhanaprabha facendo osservare un minuto di silenzio sui campi da gioco. Oggi si è avuto dunque in Burnley-Chelsea e Crystal Palace-Arsenal, entrambe attualmente in corso, e lo stesso sarà più tardi ad Old Trafford per l'incontro tra Man United ed Everton, e così anche domani anche nel monday night tra Tottenham e Manchester City.