In Premier ora rischia Silva all'Everton: "Non posso controllare i rumors"

Saltato Unai Emery, Marco Silva dell'Everton rischia di essere il prossimo. "Capisco i rumors, è qualcosa che non posso controllare", ha detto il portoghese che ora guida i Toffees sedicesimi in Premier League. "La mia relazione con la società è ottimale. Ci parlo ogni giorno -ha detto a BBC One-, vogliamo tutti il meglio per la squadra. Ma non posso che lavorare per ripartire".