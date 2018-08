Ince attacca il Man United: "Non all'altezza delle big, è una barzelletta"

© foto di Imago/Image Sport

Paul Ince, ex bandiera del Manchester United, attacca frontalmente i Red Devils. "Dovrebbero puntare alla vittoria del titolo ma adesso non sono all'altezza di Manchester City e Liverpool. Se Mourinho dovesse perdere col Tottenham, sarebbe già a meno sei dopo tre partite. City e Reds sono società organizzate, allo United è un caos. Il tecnico si lamenta del mercato, sembra infelice e così come puoi pensare di vincere qualcosa? E' una barzelletta, ridicolo", ha detto al Daily Star.