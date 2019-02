Ince avverte: "Liverpool, vinci col Bournemouth o rischi. Servono leader"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Ince non usa mezzi termini. L'ex Inter e Manchester United spiega che, a suo dire, quello che contro il Bournemouth è un incontro "da vincere a ogni costo per il Liverpool -riporta il Mirror-. I leader devono essere cruciali, Van Dijk e Milner su tutti: è basilare anche Klopp, deve riportare fiducia in un gruppo in difficoltà".