Incidente domestico per Witsel: caduta in casa e immediata operazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tegola Axel Witsel in casa Borussia Dortmund. Il centrocampista giallonero, come informa il sito ufficiale del club, ha subito un infortunio al viso dopo una caduta tra le mura domestiche e resterà fuori fino al 2020. Già operato, Witsel ha lasciato in queste ore l'ospedale dove era addirittura finito in terapia intensiva.