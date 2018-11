Fonte: sportmediaset.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una storia che ha dell'incredibile arriva dall'Irlanda. Il Ballybrack FC, club che milita in Leinster Senior League, ha comunicato la falsa notizia della morte di un proprio calciatore con lo scopo di ottenere il rinvio di un match da disputare nel weekend. Rinvio concesso, con tanto di minuto di silenzio sugli altri campi e lutto al braccio di tutti i giocatori. La società, finita nella bufera, si è scusata e ha licenziato il colpevole.

Un dirigente del club si è inventato che tale Fernando Nuno La Fuente, calciatore spagnolo che aveva giocato nel Ballybrack, era morto vittima di un incidente stradale sulla via del ritorno a casa dopo l'allenamento, lo scorso giovedì sera. Il motivo? Far rinviare la sfida ad Arklow. Come racconta l'Irish Time, invece, il ragazzo è vivo e vegeto e da settembre vive felicemente a Galway. La società si è scusata con tutti e in particolare con il suo ex calciatore, che le ha accettate. Ora, però, rischia pesanti conseguenze. La Leinster Senior League si riunirà giovedì sera per decidere quale punizione comminare al Ballybrack FC.